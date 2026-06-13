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Se define el futuro de una figura de Universidad Católica: anuncio oficial

Cruzados confirmó la renovación de Fernando Zuqui, quien extendió su vínculo con el elenco precordillerano por los próximos seis meses.

Bastián Lizama

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Getty Images / Marcelo Endelli

Universidad Católica concretó su primer movimiento de cara al próximo mercado de fichajes, con la mirada puesta en el segundo semestre de la temporada 2026, en el que tendrá como gran desafío afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores.

A través de redes sociales, Cruzados comunicó oficialmente la renovación de Fernando Zuqui hasta diciembre de 2026. “Tanto Universidad Católica como Fernando manifiestan su satisfacción tras la prolongación del vínculo por los próximos seis meses”, escribió el club.

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El volante de 34 años, que se ha transformado en uno de los pilares del equipo de Daniel Garnero, terminaba contrato a mediados de año, por lo que su continuidad era una de las principales prioridades del elenco precordillerano.

El exmediocampista de Boca Juniors y Estudiantes de La Plata arribó a la UC en julio de 2024. Desde entonces, registra dos goles y siete asistencias en 47 partidos disputados con la camiseta de la “Franja”.

En la presente temporada, Zuqui se perdió gran parte del primer semestre tras sufrir una rotura de ligamentos en 2025 que lo mantuvo nueve meses alejado de las canchas. Sin embargo, en su regreso recuperó rápidamente la titularidad y ya acumula tres asistencias en 17 partidos, entre Liga de Primera, Copa Libertadores y Copa de la Liga.

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