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VIDEO. Compañero de Maripán recibe un castigo histórico tras lesionar a un rival: ¡hasta seis meses sin jugar!

Víctor Gabriel, defensor del Inter de Porto Alegre, no podrá disputar un partido oficial hasta que Gabriel Pec, jugador que fracturó, vuelva a entrenar.

Javier Catalán

Foto: Ge Globo

Foto: Ge Globo

El Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil, acaba de anunciar una sanción que podría cambiar la forma en cómo se castiga a futbolistas que lesionan a otros colegas con faltas de juego brusco grave dentro del terreno de juego.

El afectado por la decisión es Víctor Gabriel, compañero de Guillermo Maripán en el Inter de Porto Alegre, que el pasado 22 de julio le dio un brutal planchazo a Gabriel Pec, jugador del Cruzeiro en un partido del Brasileirao.

¿El resultado de la patada? Fractura de tibia para el delantero, que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia tras el partido. El defensor, por su parte, vio la tarjeta roja directa.

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Sin embargo, la expulsión no será simplemente medida en cantidad de partidos sin poder jugar, sino que, ahora deberá pagar en días las consecuencias de haber lesionado a su compañero de profesión.

El organismo brasileño decidió castigar a Víctor Gabriel sin poder disputar partidos hasta que Pec pueda reintegrarse a los entrenamientos con el Cruzeiro, con un máximo de 180 días de inhabilitación.

Es decir, si el futbolista lesionado, no consigue recuperarse antes de los 180 días, el jugador de Inter deberá haber esperado seis meses para volver a las canchas, lo que es perderse todo lo que resta de temporada.

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