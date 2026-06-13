Impacto en el Mundial 2026: hallan un cadáver a metros del centro de entrenamiento de una selección

La preparación de Irán para su debut en el Mundial 2026 se vio alterada por un impactante episodio extradeportivo. La selección asiática debió interrumpir su concentración en Tijuana, México, luego de que las autoridades encontraran un cadáver a pocos metros del centro de entrenamiento del equipo.

El hecho ocurrió frente al complejo utilizado por la delegación iraní. De acuerdo con la información difundida por medios locales, un fuerte olor alertó a las fuerzas de seguridad, que al inspeccionar la zona detectaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición dentro del maletero de un vehículo.

La víctima fue hallada dentro de una camioneta con matrícula de Estados Unidos. Los reportes señalan que presentaba “evidentes signos de violencia”, motivo por el cual se desplegó un procedimiento para retirar los restos y comenzar las tareas investigativas.

Como consecuencia del operativo, los futbolistas dejaron temporalmente las instalaciones. La situación obligó a modificar la planificación de Irán a pocas horas de su estreno en la Copa del Mundo, aunque no se reportaron mayores inconvenientes en el plano deportivo.

Un nuevo problema para Irán en el Mundial 2026

La selección persa ya enfrentaba una planificación poco habitual para esta edición del torneo. Debido a las tensiones políticas con Estados Unidos en los últimos meses, optó por establecer su centro de concentración en territorio mexicano en lugar de alguna de las sedes norteamericanas.

Esa determinación implica una exigencia adicional para el equipo durante la fase de grupos. El conjunto dirigido por Amir Ghalenoei deberá viajar en avión a Estados Unidos antes de cada partido y regresar inmediatamente después a México, una dinámica que representa un importante desgaste respecto de otros participantes.

Según el cronograma oficial, Irán integrará el Grupo G junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Su debut será este lunes 15 de junio ante Nueva Zelanda desde las 22:00 horas en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.