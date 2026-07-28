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Presidente de Corea del Sur apronta llegada a Chile y publica sorpresivo mensaje en español dirigido a José Antonio Kast

El mandatario surcoreano arribará este miércoles a Santiago para reunirse con el Mandatario chileno.

Nelson Quiroz

GETTY IMAGES - AGENCIA UNO

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A un día de iniciar su visita oficial a Chile, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, envió un mensaje público al Mandatario nacional José Antonio Kast, destacando la estrecha relación bilateral y expresando su expectativa por el encuentro que sostendrán en Santiago.

A través de su cuenta en X, el gobernante surcoreano escribió en español: “Estimado Presidente José Antonio Kast. Chile es un país muy cercano e importante para la República de Corea, siendo el primer país con el que firmamos un Tratado de Libre Comercio (TLC). Espero con gran entusiasmo nuestra reunión”.

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El mensaje fue respondido minutos más tarde por el Presidente chileno, quien contestó en la misma red social: “Aquí lo esperamos, estimado Presidente Lee”.

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La visita de Lee Jae-myung forma parte de una gira internacional que incluye Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina y Alemania. En el caso de Chile, el mandatario asiático permanecerá entre el 29 y el 30 de julio, período en el que sostendrá reuniones con José Antonio Kast para abordar el fortalecimiento de la relación bilateral.

Uno de los principales temas de la agenda será la modernización del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, vigente desde 2004 y considerado un hito en la relación económica, ya que Chile fue el primer país con el que Corea del Sur suscribió un acuerdo comercial de este tipo.

Tras su paso por Chile, Lee Jae-myung viajará a Argentina para reunirse con el presidente Javier Milei, antes de concluir su recorrido en Alemania.

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