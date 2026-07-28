“No debemos ser tan crueles...”: la inesperada defensa de Luis Jara a Naya Facil que sorprendió a las redes sociales

El pasado fin de semana, Naya Fácil sorprendió a todos con un polémico video donde se mostró conduciendo a exceso de velocidad por una autopista de Santiago a bordo de su Tesla Cybertruck.

La creadora de contenidos fue ampliamente criticada por haber puesto en riesgo no solo su integridad física, sino también la de los otros conductores que se encontraban en ese minuto conduciendo en la autopista.

El lunes 27 de julio, Naya Fácil compartió un video a través de sus historias donde se disculpó por lo ocurrido.

“Estoy súper arrepentida de haber cometido este acto irresponsable. Les pido disculpas a mis facilines”, comentó.

Luis Jara defiende a Naya Fácil

En las diversas publicaciones que surgieron a raíz de este caso, el cantante nacional, Luis Jara defendió a la creadora de contenidos por las críticas que ha recibido Naya Fácil.

“No debemos ser tan crueles. Está en una instancia nueva, y al menos tiene la honestidad de mostrarse en plan de superación”, comenzó.

“Para algunos o algunas puede ser inspirador, aunque para otros no. No la conozco, pero nunca escribiría nada malo de alguien que no conozco”, cerró.