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La FIFA le solicitó cambiar su camiseta a esta selección mundialista: supuesto mensaje político

El ente rector del fútbol le pidió a la selección de Haití cambiar el diseño de su indumentaria a pocos días de su debut en el Mundial 2026.

Lucas San Martín

(Photo by Leonardo Fernandez/Getty Images)

(Photo by Leonardo Fernandez/Getty Images) / Leonardo Fernandez

Haití debutará en la Copa del Mundo ante Escocia este sábado 13 de junio. Sin embargo, días antes de disputar su primer partido, la FIFA le comunicó a la Federación Haitiana de Fútbol que tendrán que cambiar su camiseta por un supuesto mensaje político.

A raíz de esto, la empresa Saeta, encargada de vestir a la selección haitiana, emitió un comunicado en sus redes sociales destacando que la FIFA le pidió hacer modificaciones en el diseño porque podrían ser interpretados de “manera diferente bajo su reglamento de equipamiento”.

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Aunque esta interpretación difirió de nuestra intención, Saeta respetó el proceso e implementó los requisitos finales comunicados por la FIFA”, detallaron desde la fabricante de artículos deportivos.

¿Por qué la FIFA le pidió a Haití cambiar el diseño de su camiseta?

De acuerdo a lo explicado por la marca Saeta, el diseño que tenía la camiseta de la selección de Haití para el Mundial 2026, hacía referencia a la Batalla de Vertières de 1803, la cual fue crucial para obtener la independencia de Francia en ese mismo año.

“El diseño final presentado por Saeta tenía la intención de ser un tributo a los hombres y mujeres que contribuyen cada día al futuro de Haití y no tenía la intención de ser una declaración política”, explicó la empresa.

Con esto, el objetivo era representar el “orgullo, la resiliencia y el espíritu del pueblo haitiano”.

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