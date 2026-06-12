El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) emitió una alerta de seguridad preventiva respecto a cuatro modelos de estufas a gas de la marca Mademsa, comercializadas en Chile entre abril y junio de 2026.

La empresa fabricante, Electrolux de Chile S.A., notificó de forma voluntaria el defecto tras registrarse incidentes asociados al producto.

La alerta incluye un total de 32.974 unidades fabricadas en enero de 2026 (de las cuales más de 9 mil ya se encuentran en manos de consumidores). Los modelos bajo la lupa son:

Estufa 15KG GLP Bronze HG15G2 (Precio ref: $149.990 / Código: 9000815222) Estufa 15KG GLP Onix HG15B3 (Precio ref: $129.990 / Código: 9000815213) Estufa 15KG Híbrida GLP HH15B4 (Precio ref: $189.990 / Código: 9000815234) Estufa 5KG GLP HG05B (Precio ref: $99.990 / Código: 900081524)

El defecto y los riesgos asociados

Según los antecedentes técnicos, existe una potencial anomalía en el regulador de presión de gas que conecta el artefacto al cilindro de gas licuado (GLP).

Específicamente, un pin retenedor interno podría presentar una desalineación de fábrica, debilitando el mecanismo de cierre y disminuyendo su resistencia mecánica frente a la presión normal del gas.

Al accionar manualmente el mando, el vástago del regulador podría desprenderse de manera repentina. Si la estufa está encendida, esto generaría una fuga masiva de gas que, al entrar en contacto con la llama piloto, reviste un peligro inminente de deflagración o incendio.

A la fecha, la empresa ya ha constatado 3 accidentes en Chile derivados de esta falla; uno de ellos resultó en un incendio estructural y otro en un amago de fuego.

Instrucciones obligatorias para los consumidores

El SERNAC y la empresa distribuidora hicieron un llamado urgente a la ciudadanía a seguir los siguientes pasos: quienes posean alguno de estos modelos deben dejar de usarlos de forma inmediata por razones de seguridad.

Los usuarios deben coordinar con Mademsa el retiro del artefacto desde sus hogares. Debido a la alta contingencia, también se habilitará la entrega física en los Centros de Servicio Autorizados de la marca.

Tras la entrega, se emitirá un “Certificado de Cambio”. Si la compra fue directa en Mademsa, la devolución del dinero a la cuenta bancaria tardará cerca de 2 días hábiles; si se adquirió a través de un distribuidor retail, el reembolso se gestionará directamente en dicho comercio presentando el comprobante.

Mademsa responde

Mediante un comunicado, desde la empresa aseguraron que “la compañía hace un llamado a todas las personas que posean alguno de los modelos involucrados a suspender inmediatamente su uso y contactarse con Mademsa a través de los canales habilitados para coordinar la devolución del producto y el reembolso correspondiente”.

“Mademsa lamenta los inconvenientes que esta situación pudiera ocasionar y reafirma su compromiso permanente con la seguridad, calidad y confianza de sus clientes”, complementaron.

Para resolver dudas o iniciar el proceso de restitución económica, los afectados pueden comunicarse mediante: