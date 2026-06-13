Lautaro Pastrán y su buen momento: “Sabía que estando en un grande como es Colo Colo no podría desaprovechar la oportunidad”

En el marco de la decimoquinta fecha (15) de la Liga de Primera 2026, Colo Colo vivió una auténtica fiesta en el Estadio Monumental David Arellano.

El conjunto comandado en cancha por Arturo Vidal derrotó por 3-0 a Cobresal, consolidándose sólidamente en lo más alto de la tabla de posiciones y asegurando con categoría el título honorífico de “campeón de invierno”.

Tras el encuentro, vino el momento de los análisis, y uno de ellos estuvo en palabras de la figura del encuentro, Lautaro Pastrán.

“Sí, la verdad que pasado el tiempo me he sentido mucho mejor dentro de la cancha. Me he preparado más, he empezado a entrenar más, más la mente, más el físico y bueno, sabía que estando en un grande como es Colo Colo no podría desaprovechar la oportunidad“, comentó en conversación con TNT Sports.

“Hoy era un partido muy importante, sabíamos que Cobresal iba a jugar muy cerrado, con línea de cuatro, línea de cinco y preparamos una buena semana. Pudimos hacer un gol temprano y bueno, después se abrió el partido y ellos se cerraron más”, agregó el delantero.

Colo Colo regresa a las canchas el próximo fin de semana, cuando tengan que enfrentar a Deportes Recoleta por la Copa Chile 2026 en el Estadio Santa Laura.