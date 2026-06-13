La contundencia de Fernando Ortiz tras el nuevo triunfo de Colo Colo: “Vamos creciendo”

En el marco de la decimoquinta fecha (15) de la Liga de Primera 2026, Colo Colo vivió una auténtica fiesta en el Estadio Monumental David Arellano.

El conjunto comandado en cancha por Arturo Vidal derrotó por 3-0 a Cobresal, consolidándose sólidamente en lo más alto de la tabla de posiciones y asegurando con categoría el título honorífico de “campeón de invierno”.

Tras el encuentro, vino el momento de los análisis, y el primero estuvo en palabras del entrenador de Colo Colo, Fernnado Ortiz.

“En el entretiempo les dije eque teníamos que madurar para manejar el partido. Destaco la madurez que va pasando día a dia en el campeonato. Necesitanamos este triunfo para cerrar bien la primera rueda con nuestra gente”, aseveró.

Respecto a cómo ve a su equipo, y lo que viene para el ‘cacique’, Ortiz aseguró que “vamos creciendo, no tengo otra palabra para ver lo que vamos haciendo día a día. Ahora pensamos en Deportes Recoleta y lo que haremos el próximo sábado”, sostuvo el adiestrador argentino.

Colo Colo regresa a las canchas el próximo fin de semana, cuando tengan que enfrentar a Deportes Recoleta por la Copa Chile 2026 en el Estadio Santa Laura.