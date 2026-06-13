Del tropiezo inicial a la gloria: La radiografía de la arrolladora campaña alba en las primeras 15 fechas / MACARENA CARVAJAL/AGENCIA UNO

Termina la primera mitad del Campeonato Nacional 2026 y Colo Colo mira a todos desde lo más alto. Al completarse la Fecha 15 del certamen, el cuadro popular ha firmado una campaña sencillamente arrolladora, exhibiendo una regularidad implacable que lo posiciona como el puntero indiscutido y el principal candidato al título de la Liga de Primera.

El desempeño del equipo dirigido técnicamente esta temporada arroja una particularidad estadística que llama la atención de los analistas: Colo Colo es el único equipo del campeonato que no ha registrado ningún empate. Bajo la premisa de buscar siempre los tres puntos, los albos completaron un registro implacable de 12 victorias y solo 3 derrotas.

Este ritmo frenético le permite al “Cacique” sumar 36 unidades, estableciendo una brecha de doble dígito (12 cuerpos de ventaja) sobre sus más cercanos perseguidores en la tabla de posiciones.

Con 29 goles a favor y solo 12 en contra, el elenco de Macul ostenta además la mejor diferencia de gol del torneo (+17), demostrando un equilibrio perfecto entre un ataque letal y una defensa sólida.

Del tropiezo en el debut a la consolidación

La ruta hacia la cima no estuvo exenta de dudas en el arranque. En la Fecha 1, el cuadro popular sufrió un sorpresivo revés al caer por 3-1 ante Deportes Limache. Sin embargo, aquel tropiezo fue el catalizador de una racha implacable.

A lo largo de la primera rueda, el equipo supo sufrir para ganar, rescatando valiosos triunfos por la cuenta mínima como visitante ante Audax Italiano (Fecha 6) y Deportes Concepción (Fecha 8). El punto más alto de lucimiento ofensivo se vivió en la Fecha 12, cuando los albos aplastaron en el Estadio Monumental a Ñublense por un categórico 6-2.

Broche de oro en el Monumental

Para coronar esta brillante primera mitad de año, Colo Colo saltó a la cancha de Pedrero para enfrentar a Cobresal por la decimoquinta fecha. En una exhibición de contundencia durante el primer tiempo, el local se adelantó rápidamente por 3-0 gracias a las anotaciones de Lautaro Pastrán, Víctor Méndez y Jeyson Rojas.

Con este resultado, el “Cacique” no solo abrocha tres puntos clave para irse al receso con el liderato absoluto, sino que envía un mensaje de autoridad implacable al resto de los competidores: este 2026, el título parece tener un destino fijo.