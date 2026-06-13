En una jornada cargada de nostalgia, historia y emoción, Colo Colo rindió un merecido homenaje a dos gigantes del fútbol chileno: Humberto “Chita” Cruz y Luis “Chita” Eyzaguirre.

El reconocimiento se llevó a cabo en el Estadio Monumental, coincidiendo de manera exacta con el aniversario número 64 de la histórica semifinal del Mundial de Chile 1962, donde “La Roja” se midió ante el poderoso Brasil de Pelé y Garrincha.

Los históricos exmundialistas y baluartes del balompié nacional fueron recibidos con honores por la alta cúpula de Blanco y Negro. En la interna del club, los exfutbolistas compartieron un íntimo momento junto al presidente Aníbal Mosa, los directores Paloma Norambuena y Jaime Pizarro, y el gerente deportivo Daniel Morón, quienes les hicieron entrega de distinciones en agradecimiento por su gigantesco legado.

La ovación de “La Ruca”

El momento más álgido de la jornada ocurrió cuando las leyendas pisaron el césped del recinto de Macul. Ante un Estadio Monumental repleto, los miles de hinchas albos se pusieron de pie para brindarles una ovación cerrada, conectando a las nuevas generaciones con los héroes que llevaron al país a lo más alto de la cita planetaria en 1962.

Con este gesto, la institución alba refuerza su compromiso con la memoria histórica del club y del deporte chileno, recordando que la grandeza actual se construyó sobre los hombros de gigantes como Cruz y Eyzaguirre.