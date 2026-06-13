;

FOTOS. Héroes eternos: La ovación total del Monumental a Humberto Cruz y Luis Eyzaguirre junto a la directiva de Colo Colo

El reconocimiento coincide de manera exacta con el aniversario número 64 de la histórica semifinal del Mundial de Chile 1962.

Gonzalo Miranda

El homenaje de Colo Colo en el Estadio Monumental

El homenaje de Colo Colo en el Estadio Monumental

En una jornada cargada de nostalgia, historia y emoción, Colo Colo rindió un merecido homenaje a dos gigantes del fútbol chileno: Humberto “Chita” Cruz y Luis “Chita” Eyzaguirre.

El reconocimiento se llevó a cabo en el Estadio Monumental, coincidiendo de manera exacta con el aniversario número 64 de la histórica semifinal del Mundial de Chile 1962, donde “La Roja” se midió ante el poderoso Brasil de Pelé y Garrincha.

Los históricos exmundialistas y baluartes del balompié nacional fueron recibidos con honores por la alta cúpula de Blanco y Negro. En la interna del club, los exfutbolistas compartieron un íntimo momento junto al presidente Aníbal Mosa, los directores Paloma Norambuena y Jaime Pizarro, y el gerente deportivo Daniel Morón, quienes les hicieron entrega de distinciones en agradecimiento por su gigantesco legado.

La ovación de “La Ruca”

El momento más álgido de la jornada ocurrió cuando las leyendas pisaron el césped del recinto de Macul. Ante un Estadio Monumental repleto, los miles de hinchas albos se pusieron de pie para brindarles una ovación cerrada, conectando a las nuevas generaciones con los héroes que llevaron al país a lo más alto de la cita planetaria en 1962.

Con este gesto, la institución alba refuerza su compromiso con la memoria histórica del club y del deporte chileno, recordando que la grandeza actual se construyó sobre los hombros de gigantes como Cruz y Eyzaguirre.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad