Este es el bono que paga más de $80 mil en Chile: cuáles son los requisitos y cómo se cobra

Con la llegada de las bajas temperaturas, miles de adultos mayores en Chile ya comenzaron a recibir uno de los aportes estatales más importantes del año.

Se trata del Bono de Invierno 2026, un beneficio que entrega $81.257 por persona y que este año alcanzará a más de 1 millón 660 mil pensionados a nivel nacional.

El aporte, financiado por el Estado, se paga una vez al año a pensionadas y pensionados de 65 años o más que cumplan los requisitos establecidos por ley.

Una de sus principales ventajas es que no requiere postulación, ya que el monto se deposita automáticamente junto con la pensión correspondiente, según la modalidad de pago habitual de cada beneficiario.

¿Quiénes pueden recibir el Bono de Invierno en Chile?

Tienen derecho al beneficio las personas que al 1 de mayo de 2026 hayan cumplido 65 años o más y cuya pensión contributiva sea igual o inferior a $231.440. Para este cálculo se consideran las pensiones contributivas, incluyendo beneficios como el Bono por Años Cotizados y la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida, excluyendo la Pensión Garantizada Universal (PGU).

El aporte está dirigido a pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), de Dipreca, Capredena, mutualidades, leyes de reparación, además de pensionados de AFP y compañías de seguros que cumplan las condiciones legales. También pueden acceder quienes reciben exclusivamente la PGU.

La inversión destinada para este beneficio supera los $130 mil millones, consolidándolo como una de las ayudas económicas más masivas para enfrentar los gastos propios de la temporada invernal.

Las autoridades reiteraron que cualquier consulta puede realizarse a través de los canales oficiales del IPS, ChileAtiende o el Call Center 101.