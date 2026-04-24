Bono Invierno 2026 en Chile: revisa con tu RUT si te corresponde el beneficio que otorga $81.257
El aporte económico se entrega de forma automática a quienes cumplen con lo requerido. Revisa acá todos los detalles.
De cara a una de las temporadas más frías y lluviosas del año, hay un beneficio que podría favorecer a muchas personas del país: el Bono Invierno 2026.
El aporte económico busca ayudar a las personas pensionadas del país, cuyas pensiones sean bajas, para enfrentar de mejor manera sus gastos durante la época invernal.
Revisa también:
El Bono Invierno se otorga de forma automática en conjunto con la pensión del próximo mes de mayo y el monto para este año es de $81.257.
¿Cómo revisar con el RUT si me corresponde el beneficio?
Para conocer si es que se es beneficiario del Bono Invierno 2026, se puede revisar en el sitio web de ChileAtiende (disponible aquí), en donde se puede acceder solo con ingresar el RUT.
Otra opción, es ir presencialmente a una de las sucursales que tiene disponibles ChileAtiende a lo largo del territorio nacional (revisar acá región por región).
¿Quiénes son los beneficiarios del Bono Invierno 2026?
Según lo informado por el Gobierno, además de tener 65 años o más al 1 de mayo, para recibir el Bono Invierno 2026 es necesario formar parte de alguno de los siguientes grupos:
- Pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS), Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) o de las mutualidades de empleadores, que perciban un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez ($231.440,35 reajustables en septiembre de cada año) para personas de 75 años o más.
- Pensionadas de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), y que reciban una Pensión Mínima con Garantía Estatal.
- Personas beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que no reciben ninguna otra pensión, siempre tendrán derecho al Bono de Invierno, aun cuando el monto de la PGU sea superior a la mínima de $222.474,62.
- Beneficiarios(as) de una pensión de reparación de las leyes especiales N° 19.123, N° 19.234, N° 19.992 y N° 20.405.
- Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), cuyo monto de la pensión sea inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez ($231.440,35 reajustables en septiembre de cada año) para personas de 75 años o más.
- Pensionadas de algún régimen previsional que, adicionalmente, se encuentren recibiendo la PGU, cuyo monto sea igual o inferior al valor de la pensión mínima de vejez ($231.440,35 reajustables en septiembre de cada año) para personas de 75 años o más.
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