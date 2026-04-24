Bono Invierno 2026 en Chile: revisa con tu RUT si te corresponde el beneficio que otorga $81.257 / Getty Images

De cara a una de las temporadas más frías y lluviosas del año, hay un beneficio que podría favorecer a muchas personas del país: el Bono Invierno 2026.

El aporte económico busca ayudar a las personas pensionadas del país, cuyas pensiones sean bajas, para enfrentar de mejor manera sus gastos durante la época invernal.

El Bono Invierno se otorga de forma automática en conjunto con la pensión del próximo mes de mayo y el monto para este año es de $81.257.

¿Cómo revisar con el RUT si me corresponde el beneficio?

Para conocer si es que se es beneficiario del Bono Invierno 2026, se puede revisar en el sitio web de ChileAtiende (disponible aquí), en donde se puede acceder solo con ingresar el RUT.

Otra opción, es ir presencialmente a una de las sucursales que tiene disponibles ChileAtiende a lo largo del territorio nacional (revisar acá región por región).

¿Quiénes son los beneficiarios del Bono Invierno 2026?

Según lo informado por el Gobierno, además de tener 65 años o más al 1 de mayo, para recibir el Bono Invierno 2026 es necesario formar parte de alguno de los siguientes grupos: