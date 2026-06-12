La selección chilena de rugby sigue consolidando su crecimiento internacional. Tras asegurar su clasificación a una segunda Copa del Mundo consecutiva, Los Cóndores ya enfocan sus energías en la preparación para Australia 2027, un proceso que incluirá una exigente agenda de partidos internacionales durante los próximos meses.

En conversación con ADN TOP, Martín Sigren, capitán del equipo nacional, y Marcelo Torrealba, una de las figuras del plantel, abordaron los desafíos que enfrentará el combinado chileno en el camino hacia la máxima cita del rugby mundial.

Sigren destacó que, aunque el Mundial 2027 aún parece lejano, la planificación ya está en marcha, considerando que disputarán un inédito torneo: la Nations Cup, evento respaldado por World Rugby.

“El foco hoy día está puesto en la ventana que tenemos el otro mes y en noviembre. Tenemos tres partidos de muy buen nivel contra Rumania, Georgia y Hong Kong”, señaló, remarcando que el enfrentamiento ante Hong Kong tendrá un valor especial, considerando que será uno de los rivales de Chile en la fase de grupos de la próxima Copa del Mundo.

Los Cóndores buscan seguir creciendo frente a rivales de primer nivel

El capitán del quince nacional también valoró que la clasificación anticipada permita a los hinchas organizar su viaje para acompañar al equipo en Oceanía. “Es un gran beneficio para los fanáticos. Australia está lejos, es caro, así que les da tiempo para poder organizarse y ahorrar esas luquitas para llegar a acompañarnos”, comentó.

Por su parte, Marcelo Torrealba explicó que el plantel aprovecha un breve descanso antes de retomar los entrenamientos de cara a una intensa temporada. “Llueva, truene o haya frío, siempre tenemos que estar disponibles para entrenar, especialmente ahora que somos muchos jugadores peleándonos los puestos”, afirmó.

Ambos jugadores también resaltaron la importancia de llevar partidos internacionales a distintas regiones del país. En ese sentido, Martin Sigren subrayó que uno de los objetivos del rugby chileno es ampliar su alcance a nivel nacional. “Sabemos que es fundamental llevar estos partidos y estas instancias internacionales a distintas ciudades del país”, sostuvo.

Respecto a los próximos desafíos deportivos, el capitán no dudó al identificar al rival más exigente del calendario. “Sin duda Georgia. Es un equipo que está bordeando entrar al Seis Naciones, siempre está tocando la puerta”, explicó.

Finalmente, Sigren invitó a los fanáticos a respaldar al equipo en los próximos encuentros como local. “Los esperamos con La Roja puesta”, cerró, en referencia a los compromisos que disputará Chile ante Rumania, Hong Kong y Georgia durante las próximas semanas.