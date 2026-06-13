Estados Unidos tuvo un estreno soñado en el Mundial 2026. En el SoFi Stadium de Los Ángeles, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino se impuso con autoridad en casa y goleó 4-1 a Paraguay por la primera fecha del Grupo D.

Eso sí, la antesala del triunfal debut de los norteamericanos estuvo marcada por un llamativo episodio. Pocas horas antes de que el anfitrión saltara a la cancha para su debut mundialista, el DT argentino recibió una inesperada llamada del presidente Donald Trump.

A través de redes sociales, la Casa Blanca difundió el registro completo de la llamada telefónica que el mandatario mantuvo con el plantel y con Pochettino, en la que les transmitió sus deseos de éxito de cara a su primer duelo en la Copa del Mundo.

“Solo llamé para decirle que es un tipo fantástico, un entrenador fantástico y sé todo sobre su historial y su éxito. Y sé lo grandes que son los jugadores. Creo que tiene una muy buena oportunidad de llegar hasta el final. Así que quiero desearle suerte", dijo Trump.

Pochettino, sorprendido por la llamada, agradeció el gesto en un perfecto inglés, herencia de su paso por el Tottenham. “Muchas gracias por su apoyo, señor presidente. Vamos a hacer todo lo posible para que usted y toda la gente en el país se sientan orgullosos”, contestó.

El video no tardó en viralizarse en redes sociales, especialmente tras la goleada de Estados Unidos frente a Paraguay, resultado que dejó a los anfitriones con una gran opción de avanzar a la siguiente fase del Mundial.

El próximo desafío del seleccionado de la Concacaf por el Grupo D será ante Australia, el viernes 19 de junio a las 15:00 horas de Chile en el Lumen Field, estadio ubicado en la ciudad de Seattle, Washington.