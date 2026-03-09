El pasado sábado, mientras se realizaba UFC 326, se hizo uno de los anuncios más importantes en la historia de la compañía de artes marciales mixtas.

Dana White, presidente de la empresa, dio a conocer los combates estelares que darán vida a UFC Freedom 250, evento que se realizará en las dependencias de la Casa Blanca de Estados Unidos, con Donald Trump como principal impulsor.

La cartelera, llamada por muchos como la más grande de toda la historia, será encabezada por una de las mayores figuras de la compañía en la actualidad, Ilia Topuria, quien se medirá ante Justin Gaethje en una pelea de unificación del cinturón del peso ligero.

El otro combate titular de la noche se dará en los pesos pesados, donde Alex “Poatan” Pereira irá por su tercer cinturón en divisiones diferentes, enfrentándose al francés Ciryl Gane, contendiente número uno al trono vacante tras la lesión de Tom Aspinall.

Como si eso fuera poco, también verán acción grandes talentos que suelen brindar espectáculo con sus apariciones, como Sean O’Malley, quien enfrentará a Aiemann Zahabi, y Mauricio Ruffy, uno de los mayores prospectos de la empresa, que se medirá ante el experimentado Michael Chandler.

¿Cuándo se realizará la UFC en la Casa Blanca?

El evento está agendado para el próximo domingo 14 de junio y se llevará a cabo en el jardín sur de la residencia presidencial de Estados Unidos.