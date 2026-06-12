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Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 12 de junio, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este viernes contempla un duelo de la Primera División.

José Campillay

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 12 de junio, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 12 de junio, y quién transmite? / CRISTIAN SILVA/ AGENCIA UNO

Hoy, viernes 12 de junio, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro dará el inicio a la fecha 15 de la Liga de Primera.

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La programación del fútbol chileno hoy 12 de junio arrancará a las 20:00 horas, en el Bicentenario de La Florida, donde Audax Italiano se medirá ante Deportes La Serena.

Miguel Araos será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

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