Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 12 de junio, y quién transmite?
La agenda de encuentros del balompié nacional para este viernes contempla un duelo de la Primera División.
Hoy, viernes 12 de junio, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla un partido.
Este encuentro dará el inicio a la fecha 15 de la Liga de Primera.
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La programación del fútbol chileno hoy 12 de junio arrancará a las 20:00 horas, en el Bicentenario de La Florida, donde Audax Italiano se medirá ante Deportes La Serena.
Miguel Araos será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.
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