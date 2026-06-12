Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 12 de junio, y quién transmite? / CRISTIAN SILVA/ AGENCIA UNO

Hoy, viernes 12 de junio, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro dará el inicio a la fecha 15 de la Liga de Primera.

Campeonato Nacional 2026

La programación del fútbol chileno hoy 12 de junio arrancará a las 20:00 horas, en el Bicentenario de La Florida, donde Audax Italiano se medirá ante Deportes La Serena.

Miguel Araos será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.