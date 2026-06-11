La grave denuncia que golpea a un club del fútbol chileno: “Invasión a la privacidad”

En la noche de este jueves, O’Higgins dio a conocer una denuncia que impactó a todo el fútbol chileno. Según lo informado por el club a través de un comunicado en sus redes sociales, se realizó una querella criminal contra un personal de la institución que invadió la privacidad en el camarín del equipo Sub 20.

“Informamos que hemos interpuesto una querella criminal ante la detección y comprobación de una grave invasión a la privacidad en el camarín de nuestra serie Sub 20″, escribió Matías Ahumada, director de la institución.

“El hecho, que activó inmediatamente el Protocolo del Club, logró esclarecer que en este se encontraba involucrado una persona que pertenecía al personal de nuestra institución y que, a raíz de lo accionado por el Protocolo, ya no se encuentra en funciones y dejó de pertenecer a O’Higgins tras conocidos los hechos”, agregó.

En la declaración del club, no se hicieron públicas las identidades de los involucrados y los afectados para proteger la privacidad de ellos y sus familias. “En busca de salvaguardar la privacidad de cualquier persona afectada, y en cumplimiento de la normativa referente a las investigaciones en curso, no diremos más que esto, con sola excepción de las autoridades”, señalaron.

“En este momento de profundo pesar, nuestra prioridad es el resguardo, acompañamiento y protección de nuestros deportistas y sus familias. Sepan todos que, guiados por los valores que han caracterizado a esta institución, hemos tomado y tomaremos siempre las medidas necesarios para proteger a nuestros deportistas”, sentenció el comunicado.