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VIDEO. Ortiz no se confía ante la ventaja de Colo Colo en la Liga de Primera: “Las segundas rondas son mucho más difíciles”

El entrenador de los albos reconoció su interés en incorporar refuerzos y defendió a Javier Correa tras su disculpa por criticar al juez Nicolás Gamboa.

Carlos Madariaga

Ortiz no se confía ante la ventaja de Colo Colo en la Liga de Primera: “Las segundas rondas son mucho más difíciles”

Ortiz no se confía ante la ventaja de Colo Colo en la Liga de Primera: “Las segundas rondas son mucho más difíciles” / Daniel Pino/UnoNoticias

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, anticipó el duelo del sábado entre los albos y Cobresal por la fecha 15 de la Liga de Primera.

“Jugamos ante un gran rival, tiene una idea de juego que ha cambiado, pero se merece respeto. Queremos trabajar para conseguir una victoria para cerrar la primera rueda y enfocarnos en la Copa Chile”, destacó el argentino, tranquilo pese a la ventaja de 10 puntos que los tiene con comodidad como punteros del fútbol chileno.

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Nunca voy a estar conforme con la situación que vivimos ni con el rendimiento, siempre intentamos rendir un poco más, hay millones de cosas que son alcanzables en el campo”, recalcó, sin eludir la responsabilidad de mantener dicho nivel.

La expectativa es salir campeón, lo dijimos desde principio de temporada. Las segundas rondas son mucho más difíciles, vienen los partidos decisivos por el descenso, descanso de partidos internacionales. Tendremos que estar más preparados física y mentalmente”, enfatizó.

Fernando Ortiz y el futuro del equipo

El DT de Colo Colo defendió a Javier Correa por las disculpas públicas que realizó el delantero tras criticar al juez Nicolás Gamboa.

“Es la verdad de lo que siente Javier, está tranquilo. Como ser humano, tiene ese momento en que la calentura sobresale, pero está enfocado en la posibilidad de jugar mañana”, dijo, ya proyectando lo que viene para el segundo semestre, apuntando a sumar refuerzos para el segundo semestre.

“Sé la responsabilidad que tengo por estar sentado en esta silla. Estoy satisfecho con los jugadores que tengo en la plantilla. Cuando me siente con el presidente, intercambiaremos palabras para generar algo positivo para la institución. Los que puedan llegar a venir estarán a la altura de lo que es Colo Colo”, recalcó, además de comentar, entre risas, cómo han vivido el comienzo del Mundial 2026, considerando que en el staff técnico del “Cacique” está el mexicano Juan Pablo Rodríguez.

Hubo muchas cargadas, vinieron con el gorro de México, pero ganaron bien. Igualmente Sudáfrica no tuvo más que aportar. Tienen buen equipo, un buen entrenador. Ojalá puedan pasar al quinto partido”, cerró Fernando Ortiz.

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