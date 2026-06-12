Ministerio del Deporte oficia a O’Higgins por acusaciones contra integrante del club por “invasión a la privacidad” / MARIO GOMEZ/AGENCIA UNO

Hay conmoción en el fútbol chileno luego de la denuncia dada a conocer por O’Higgins en torno a un ahora exintegrante de la institución.

Todo luego que el club anunció una querella criminal contra quien fuera parte del equipo al detectar y comprobar una “grave invasión a la privacidad” en el camarín de la categoría sub 20.

Más allá de que O’Higgins informó que se activó el protocolo correspondiente para salvaguardar a las personas afectadas, en el Ministerio del Deporte anunciaron que oficiarán al elenco de Rancagua para solicitar antecedentes y asegurar el cumplimiento de las medidas de resguardo.

“Lo más importante son los deportistas afectados y el respeto a la investigación que se encuentra en curso. La protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes debe estar siempre primero. El deporte tiene que ser un espacio seguro para quienes se forman en él y para sus familias”, recalcó la líder de la cartera, Natalia Duco.

“Como Ministerio, vamos a velar por el cumplimiento de los protocolos vigentes y utilizaremos todas las herramientas que la ley contempla para resguardar los derechos de los deportistas. Ese es nuestro deber y nuestra prioridad”, sentenció en torno a la situación que afecta a O’Higgins.