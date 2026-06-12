;

Ministerio del Deporte oficia a O’Higgins por acusaciones contra integrante del club por “invasión a la privacidad”

Natalia Duco apuntó al cumplimiento de los protocolos vigentes para proteger a los afectados.

Carlos Madariaga

Ministerio del Deporte oficia a O’Higgins por acusaciones contra integrante del club por “invasión a la privacidad”

Ministerio del Deporte oficia a O’Higgins por acusaciones contra integrante del club por “invasión a la privacidad” / MARIO GOMEZ/AGENCIA UNO

Hay conmoción en el fútbol chileno luego de la denuncia dada a conocer por O’Higgins en torno a un ahora exintegrante de la institución.

Todo luego que el club anunció una querella criminal contra quien fuera parte del equipo al detectar y comprobar una “grave invasión a la privacidad” en el camarín de la categoría sub 20.

Revisa también:

ADN

Más allá de que O’Higgins informó que se activó el protocolo correspondiente para salvaguardar a las personas afectadas, en el Ministerio del Deporte anunciaron que oficiarán al elenco de Rancagua para solicitar antecedentes y asegurar el cumplimiento de las medidas de resguardo.

“Lo más importante son los deportistas afectados y el respeto a la investigación que se encuentra en curso. La protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes debe estar siempre primero. El deporte tiene que ser un espacio seguro para quienes se forman en él y para sus familias”, recalcó la líder de la cartera, Natalia Duco.

“Como Ministerio, vamos a velar por el cumplimiento de los protocolos vigentes y utilizaremos todas las herramientas que la ley contempla para resguardar los derechos de los deportistas. Ese es nuestro deber y nuestra prioridad”, sentenció en torno a la situación que afecta a O’Higgins.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad