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VIDEO. Las polémicas medidas “al filo de la ley” que proponían Gabriel Zaliasnik y Luis Hermosilla para el estallido social

La información surge de chats analizados por Reportea y abre una nueva arista que involucra al actual embajador de Chile en Israel.

Martín Neut

Hermosilla - Zaliasnik

Hermosilla - Zaliasnik

Una nueva y preocupante información del Caso Audios volvió a poner en el centro de la controversia a Gabriel Zaliasnik, actual embajador de Chile en Israel.

Chats intercambiados con el abogado Luis Hermosilla durante el estallido social muestran que ambos discutieron medidas para enfrentar la crisis de 2019 y la acusación constitucional contra el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick.

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ADN

En conversación con La Prueba de ADN, la editora de Reportea, Gabriela Pizarro, afirmó que en los mensajes Zaliasnik planteó iniciativas que calificó como extremas.

“En más de una ocasión le recomienda a Luis Hermosilla (...) que se cortara el acceso a internet a la población”, señaló, agregando que incluso citaba como ejemplo a “regímenes autoritarios como Irán o China”.

“Ley de inteligencia para seguir a políticos”

Según la periodista, las conversaciones también abordaron la posibilidad de realizar seguimientos a figuras de izquierda que consideraban vinculadas a las movilizaciones, entre ellas Daniel Jadue, Hugo Gutiérrez, Karol Cariola y el entonces diputado Gabriel Boric.

“Estas propuestas estaban al filo de la ley. Proponen ocupar la ley de inteligencia para seguir a políticos, conseguir la lista de teléfonos y de correos electrónicos”, sostuvo.

Pizarro además indicó que ambos abogados diseñaron una estrategia para responder a la acusación constitucional contra Chadwick que iba más allá de su defensa en el Congreso. “Planifican la manera de poder destituir parlamentarios y además perseguir judicialmente a otras figuras que estaban teniendo relevancia en las movilizaciones”, aseguró.

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