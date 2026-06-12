VIDEO. Los Tenores, entre la previa a la fecha 15 del Torneo Nacional y los primeros partidos del Mundial 2026
En el programa de este viernes, nuestros panelistas comentaron los duelos iniciales de la cita planetaria, junto con saber de las novedades de la U, Colo Colo y más del mundo del deporte.
En la edición de Los Tenores de este viernes 12 de junio, nuestros panelistas comentaron el arranque del Mundial 2026, con las victorias de México y Corea del Sur.
Cristian Arcos, Víctor Cruces, Rodrigo Hernández, Felipe Puccio y Carlos Costas conversaron con Danilo Díaz, enviado especial de ADN Deportes a la Copa del Mundo, quien relató cómo se vive la cita planetaria en Estados Unidos. En dicha instancia también charlaron con otros de nuestros equipos desplegados en Norteamerica, junto a Gloria Bejarano y Eugenio Salinas.
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Además, supieron de la chance de que Alexis Sánchez siga en Sevilla, desestimando la opción de regresar a la U de Chile, donde hubo reuniones con el alcalde de Lampa por un eventual futuro estadio. También comentaron el presente del líder Colo Colo y de la polémica extradeportiva que involucra a O’Higgins.
Revive la edición de Los Tenores de este viernes 12 de junio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde ríeron igualmente con el “11 de Manolo”, dedicado a los bancos.
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