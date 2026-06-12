Los Tenores, entre la previa a la fecha 15 del Torneo Nacional y los primeros partidos del Mundial 2026 / ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este viernes 12 de junio, nuestros panelistas comentaron el arranque del Mundial 2026, con las victorias de México y Corea del Sur.

Cristian Arcos, Víctor Cruces, Rodrigo Hernández, Felipe Puccio y Carlos Costas conversaron con Danilo Díaz, enviado especial de ADN Deportes a la Copa del Mundo, quien relató cómo se vive la cita planetaria en Estados Unidos. En dicha instancia también charlaron con otros de nuestros equipos desplegados en Norteamerica, junto a Gloria Bejarano y Eugenio Salinas.

Además, supieron de la chance de que Alexis Sánchez siga en Sevilla, desestimando la opción de regresar a la U de Chile, donde hubo reuniones con el alcalde de Lampa por un eventual futuro estadio. También comentaron el presente del líder Colo Colo y de la polémica extradeportiva que involucra a O’Higgins.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 12 de junio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde ríeron igualmente con el “11 de Manolo”, dedicado a los bancos.