Canadá se salva del fracaso en su debut en el Mundial y rescata un empate ante Bosnia por el Grupo B / Maja Hitij - FIFA

Canadá, otro de los anfitriones del Mundial 2026, se quedó con las ganas de celebrar una victoria en su debut mundialista, donde recibió a Bosnia-Herzegovina en el Estadio de Toronto. Ambas selecciones empataron 1-1 este viernes, por la primera fecha del Grupo B.

La selección europea dio el primer golpe y se puso en ventaja al minuto 20 con anotación de Jovo Lukic, quien ganó de cabeza dentro del área tras el cabezazo previo de su compañero Sead Kolasinac.

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El elenco dueño de casa logró empatar el partido a los 78′ del segundo tiempo. Cyle Larin, quien había ingresado a la cancha dos minutos antes, aprovechó la primera chance que tuvo frente al arco y puso el 1-1 definitivo.

¡¡ENTRÓ Y MARCÓ EL EMPATE DE CANADÁ!!



Con solo dos minutos en cancha, Cyle Larin igualó el partido para los locales ante Bosnia.#FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/1efEqQzYdp — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026

De esta forma, canadienses y bosnios quedaron igualados con un punto cada uno en el Grupo B, donde también se encuentran Catar y Suiza, quienes se enfrentarán mañana sábado.

El próximo jueves 18 de junio, Bosnia chocará contra Suiza (15:00 horas), mientras que Canadá se medirá ante Catar (18:00 horas).