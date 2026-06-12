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Canadá se salva del fracaso en su debut en el Mundial y rescata un empate ante Bosnia por el Grupo B

Canadienses y bosnios protagonizaron la primera igualdad de la Copa del Mundo 2026.

Daniel Ramírez

Canadá se salva del fracaso en su debut en el Mundial y rescata un empate ante Bosnia por el Grupo B

Canadá se salva del fracaso en su debut en el Mundial y rescata un empate ante Bosnia por el Grupo B / Maja Hitij - FIFA

Canadá, otro de los anfitriones del Mundial 2026, se quedó con las ganas de celebrar una victoria en su debut mundialista, donde recibió a Bosnia-Herzegovina en el Estadio de Toronto. Ambas selecciones empataron 1-1 este viernes, por la primera fecha del Grupo B.

La selección europea dio el primer golpe y se puso en ventaja al minuto 20 con anotación de Jovo Lukic, quien ganó de cabeza dentro del área tras el cabezazo previo de su compañero Sead Kolasinac.

El elenco dueño de casa logró empatar el partido a los 78′ del segundo tiempo. Cyle Larin, quien había ingresado a la cancha dos minutos antes, aprovechó la primera chance que tuvo frente al arco y puso el 1-1 definitivo.

De esta forma, canadienses y bosnios quedaron igualados con un punto cada uno en el Grupo B, donde también se encuentran Catar y Suiza, quienes se enfrentarán mañana sábado.

El próximo jueves 18 de junio, Bosnia chocará contra Suiza (15:00 horas), mientras que Canadá se medirá ante Catar (18:00 horas).

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