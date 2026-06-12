“A Bielsa lo ví como una persona súper humana, bondadosa, con mucho sentido del humor. Fue 100% respetuoso siempre” / Jacques Feeney/Offside

En la previa al viaje de la selección uruguaya al Mundial 2026, Marcelo Bielsa no ha dejado de sorprender con sus diversas acciones de cara a la disputa de su tercera Copa del Mundo como DT.

Todo considerando que, al margen de las particularidades del equipo, el entrenador se tomó un tiempo para valorar otra de las partes asociadas a su trabajo en Montevideo.

Esto considerando las refacciones de infraestructura que se realizaron al Complejo Uruguay Celeste, donde entrena la selección uruguaya. Dichas labores fueron ejecutadas por la empresa Wajery, donde, entre otras cosas, implicó la primera instalación de canchas híbridas en tierras charrúas.

El trabajo fue aplaudido con Bielsa en un video de 10 minutos, donde el DT dedicó elogiosos conceptos al dueño de quienes estuvieron a cargo de los trabajos, Javier Pereira.

“Es un hombre de palabra. Siempre estuvo dispuesto a resolver las necesidades que se presentaron todos los días, tanto las que tenían que ver como las que no tenían que ver con su responsabilidad. Tener gente responsable es muy importante, hacer lo necesario aunque no esté en lo solicitado. Eso no tiene precio”, planteó el argentino, mensaje que generó una ola de reacciones en Uruguay.

En conversación con ADN Deportes, el empresario valoró la particular publicidad que le hizo Marcelo Bielsa. “Andaba mucho arriba de las obras, observando los trabajos. Es súper meticuloso, pero siempre con total sentido común. Hablábamos mucho, pedía cosas como las quería, pero también abierto a que le dijeramos que no. Escuchaba perfectamente. Más bien preguntaba, pero siempre arriba de todo”, resaltó “Tato”, como tan cariñosamente lo nombró el eDT de La Roja.

“A Bielsa lo ví como una persona súper humana, bondadosa, con mucho sentido del humor. A veces uno está concentrado y le pasa, como a cualquier persona. Fue 100% respetuoso siempre. Pidió desde el día uno aprovechar todos los espacios del Complejo Celeste, siempre busca dejar un buen lugar para el que lo siguiera en el puesto”, comentó Javier Pereira, destacando las particularidades que tuvo el trabajo en el Complejo Uruguay Celeste.

“Compré una máquina que nivela las canchas con un sistema láser, automático, sin operador, para dejar la caída tal como lo pide la normativa FIFA. Esa máquina deja un piso perfecto. Es la primera cancha de pasto híbrido del país”, concluyó el empresario en ADN Deportes, otro testigo de la huella de Marcelo Bielsa en su rol más allá de ser un entrenador de fútbol.