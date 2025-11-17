World Rugby Nations Cup: el nuevo torneo que disputarán los Cóndores por clasificar al Mundial 2027 / MANUEL LEMA OLGUIN/ UNO NOTICIAS

Los Cóndores, la selección chilena de rugby, sigue sumando beneficios luego de haber conseguido la clasificación al Mundial de 2027.

No solo es el haber asegurado su segunda cita planetaria seguida o el hecho de poder medirse ante potencias como Italia, cuestión que ocurrirá este sábado, sino otra buena noticia para el futuro de la disciplina.

Todo luego que World Rugby anunció la reestructuración del calendario, para lo cual incorporarán un nuevo evento: la World Rugby Nations Cup.

Se trata de un campeonato que se disputará, a contar de 2026, cada dos años, en las ventanas internacionales de julio y noviembre.

Para este evento, clasificaron los 12 mejores equipos fuera de la división superior (Nations Championship), incluyendo al respecto a los que clasificaron al Mundial de Rugby.

Así las cosas, Chile podrá disputar este campeonato, integrando el grupo B, que involucra clubes de América y el Pacífico, con lo que nuestro país quedará emparejado con Canadá, Tonga, Uruguay y Estados Unidos.

Sin embargo, el formato implica cruces con la otra zona, en este caso, conformada por Georgia, Hong Kong China, Portugal, Rumania y Zimbabue.

En julio de 2026, los Cóndores albergarán encuentros contra tres de aquellos rivales, mientras que en noviembre disputarán otros tres partidos en Europa. Todo lo cual le permitirá al quince nacional sumar roce competitivo que no tenía hasta ahora.