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VIDEO. Insólito momento en pleno despacho durante el Mundial 2026: dos hinchas a los golpes

Durante una transmisión en vivo, los fanáticos mexicanos intercambiaron golpes frente a la cámara.

Lucas San Martín

Insólito momento en pleno despacho durante el Mundial 2026: dos hinchas a los golpes

Un insólito momento se vivió en la jornada inaugural del Mundial 2026. Una vez finalizado el partido entre México y Sudáfrica, un periodista de Fox Sports inició una transmisión en vivo desde el exterior del Estadio Azteca.

Fue en ese momento cuando dos hinchas aztecas aparecieron inesperadamente en cámara, intercambiando golpes ante la vista de todos los presentes en el lugar y de las personas que estaban viendo la transmisión del canal.

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Este hecho sorprendió tanto al reportero como a los conductores del programa, quienes reaccionaron y lanzaron en modo de broma “no te vayan a lanzar un golpe”.

Luego, la pantalla del despacho en vivo se fue a negro y cortaron el momento para volver rápidamente al estudio del programa. Sin embargo, esto no impidió que las imágenes se viralicen rápidamente en las redes sociales.

Sin lugar a dudas, este es uno de los hechos que ha marcado los primeros días de esta Copa del Mundo y quedará en la memoria de los fanáticos.

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