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Luto en el deporte nacional: muere Lucy López, primera medallista chilena en Juegos Panamericanos

La exatleta falleció este lunes a los 96 años. Su legado será recordado por siempre.

Javier Catalán

Luto en el deporte nacional: muere Lucy López, primera medallista chilena en Juegos Panamericanos

Una triste noticia sacudió al deporte chileno este lunes. Lucy López Cruz, primera medallista chilena en Juegos Panamericanos, falleció a los 96 años.

La exatleta nacional pasó sus últimos momentos de vida en su hogar en la comuna de Providencia, acompañada por toda su familia.

Lucy será siempre recordada en el deporte chileno por sus logros y legados. El más conocido es aquella medalla de plata que consiguió en los Panamericanos de Buenos Aires en 1951, en la disciplina de salto largo.

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Además, en la ceremonia de apertura de Santiago 2023, dejó un momento inolvidable, siendo la encargada de encender el pebetero junto Nicolás Massú y Fernando González, ante miles de personas en el Estadio Nacional.

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Lucy también fue profesora de educación física titulada de la Universidad de Chile, entrenadora de atletismo en diferentes colegios de Santiago y, hasta 2025, fue coordinadora de la Corporación Maratón Santiago. También fue presidente de la Asociación Atlética de Santiago.

Sus restos están siendo velados en la Parroquia de Santa Gemita (Avenida Suecia 3100, Ñuñoa) hasta el miércoles 29, día en que se realizará una misa y el funeral en horario que se comunicará este martes 28.

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