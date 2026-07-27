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CLASIFICACIÓN. Tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026: Colo Colo es el superlíder “escoltado” por las universidades

El ‘popular’ parece estar destinado a quedarse con el Campeonato Nacinonal, pese a que la UC y la U aún siguen ilusionadas.

Gonzalo Miranda

Colo Colo festeja

Colo Colo festeja / MACARENA CARVAJAL/AGENCIA UNO

Falta prácticamente toda una rueda, sí, pero lo cierto es que la corona de la Liga de Primera 2026 parece ya tener nombre.

Tras el inicio del segundo semestre en Primera División, Colo Colo volvió a sumar más puntos de distancia para postularse como el candidato número 1 para ser el nuevo monarca del fútbol chileno.

El equipo de Fernando Ortiz sigue intratable, es líder con 39 puntos y le sacó 12 unidades de ventaja a las universidades y, teóricaomente al actual campeón, Coquimbo Unido, en caso de que gane su encuentro pendiente.

Universidad Católica y la Universidad de Chile con 27 puntos pelearán palmo a palmo el “Chile 2″, pese a que matemáticamente las opciones de alcanzar a Colo Colo son más que vigentes con 14 jornadas por delante.

Los cupos para torneos internacionales 2027, de momento, están en mano de las universidades, Everton, Ñublense y Coquimbo Unido.

Finalmente, el descenso tiene nombre y apellido iniciada la segunda rueda: Unión La Calera y Cobresal.

Así marcha la Liga de Primera 2026

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