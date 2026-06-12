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Brasil - Marruecos: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

Este sábado el equipo de Carlo Ancelotti realizará su esperado debut en la Copa del Mundo e iniciará su camino al hexacampeonato.

Lucas San Martín

(Photo by Yuri Laurindo/Sports Press Photo/Getty Images)

(Photo by Yuri Laurindo/Sports Press Photo/Getty Images) / Sports Press Photo

Este fin de semana sigue la fiebre mundialera tras los tres partidos de inauguración disputados entre el jueves y el viernes. Ahora es el turno del esperado debut de Brasil que enfrentará a Marruecos por el Grupo C de la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti llega a este Mundial como uno de los principales favoritos para quedarse con el trofeo. Con figuras como Neymar, Vinicius, Raphinha, entre otros, el pentacampeón del mundo buscará en este mes el ansiado hexacampeonato.

Por su lado, el elenco de Mohamed Ouahbi quiere sorprender y dar el primer golpe en el Mundial 2026. Sin embargo, en las últimas horas el plantel sufrió con dos importantes bajas: Abde Ezzalzouli y Nayef Aguerd. Pese a esto, de la mano de su capitán Achraf Hakimi, quieren ser la revelación y llegar lo más lejos posible en esta Copa del Mundo.

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¿A qué hora es el Brasil - Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026?

Los brasileños se enfrentarán ante los marroquíes está programado para este sábado 13 de junio a las 18:00 horas de Chile. El encuentro se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

¿Dónde se podrá ver por TV el Brasil - Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026?

Este atractivo partido contará con la transmisión de Chilevisión para la televisión abierta. También se podrá observar por la señal de pago de DSports, el cual es un canal exclusivo para los clientes de DirecTV. En esta última opción tendrás toda la cobertura de la Copa de Mundo.

Además, la plataforma de streaming Disney+ en su Plan Premium tendrá disponible la transmisión del encuentro.

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