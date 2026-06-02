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Fue periodista de televisión y hoy se luce en el contenido para adultos: “Soy una mujer erótica y quiero seguir innovando...”

“Transito una etapa muy rica. De mucho goce, de mucho placer, de mucho autoconocimiento”, admitió la comunicadora.

Javier Méndez

Fue periodista de televisión y hoy se luce en el contenido para adultos: “Soy una mujer erótica y quiero seguir innovando...”

Tras más de una década vinculada al área de prensa de Chilevisión, María Paz Arancibia atraviesa una etapa completamente distinta en su vida laboral y personal.

La periodista dejó la señal privada en diciembre de 2024 y, desde entonces, inició un camino alejado de los medios tradicionales. De hecho, apostó por una carrera radicalmente diferente.

En simple, comenzó a desarrollar una faceta vinculada a la creación y venta de contenido para adultos, un rubro que ha ido ganando fuerza en Chile.

En conversación con FMDOS, la periodista abordó este presente y explicó cómo ha vivido el cambio.

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Transito una etapa muy rica. De mucho goce, de mucho placer, de mucho autoconocimiento. Es un momento inédito, nunca antes me había sentido tan cómoda con lo que soy y proyecto”, expresó la exrostro televisivo.

Según explicó, este proceso también ha implicado una transformación interna. “Creo que esta es mi versión más genuina y tiene que ver con un trabajo interno que vengo haciendo desde hace meses. Es algo así como un despertar de consciencia que me ha permitido explotar sin culpa mi sensualidad, pues dejé de reprimirlo”, señaló.

Hoy me reconozco como una mujer erótica y tengo serias intenciones de seguir innovando en la industria del contenido para adultos, probablemente desde otra vereda”, sumó. Si bien le gusta estar frente al lente, no descarta situarse detrás de cámaras.

Según su visión la industria tiene potencial y un nicho clave: el placer femenino. “Tiene claramente otro enfoque y yo se lo voy a dar”, planteó al medio citado.

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