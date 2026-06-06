Portugal derrota a Chile en un amistoso que tuvo de todo: expulsados, golazos y un tanto anulado de Cristiano Ronaldo / Gualter Fatia

En condición de local, Portugal derrotó a Chile por 2-1 este sábado en un duelo amistoso disputado en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras.

La selección portuguesa tuvo varias chances para abrir el marcador en el primer tiempo. De hecho, Cristiano Ronaldo había marcado el 1-0 a los 35′, pero luego le anularon el gol por posición de adelanto.

¡POR POCO, BICHO! Cristiano Ronaldo definió muy bien y marcó ante Chile pero, finalmente, el gol fue anulado por offside.



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Antes de que acabara la primera mitad, ambos equipos se quedaron con uno menos producto de una pelea que se originó en una esquina de la cancha. Iván Román y Rafael Leao fueron expulsados tras darse varios empujones, donde el chileno terminó en el piso acusando un golpe en el rostro.

DE AMISTOSO, SOLO EL NOMBRE



Iván Román y Rafael Leao fueron expulsados tras una intensa pelea en el cierre del primer tiempo.



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La apertura de la cuenta para Portugal llegó al minuto 57 a través de Gonçalo Guedes. El delantero de la Real Sociedad definió cruzado dentro del área tras una notable asistencia de Rubén Neves.

HASTA QUE LLEGÓ EL GOL PORTUGUÉS...



Guedes puso el 1-0 tras un excelente pase de Ruben Neves, que pilló muy mal parada a la defensa de Chile.



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Bruno Fernandes amplió la ventaja para el combinado luso al minuto 74, con un golazo. El mediocampista del Manchester United sacó un potente remate fuera del área para poner el 2-0.

BRUNO SELLA EL PARTIDO CON UN GOLAZO



El volante del Manchester United puso el 2-0 sobre La Roja con n gran remate desde fuera del área.



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El descuento de Chile fue obra de Lucas Cepeda. El delantero del Elche sorprendió al arquero rival con un gran remate de distancia, anotando el 2-0 definitivo.