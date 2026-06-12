Duro rival para el comercio: la gigantesca tienda estadounidense de ropa con descuentos que podría llegar a Chile / Jeff Greenberg

Esta semana se dio a conocer que una gigantesca marca estadounidense entregó una señal clave que indicaría su posible arribo a Chile. Se trata de TJ Maxx, una reconocida cadena de retail de descuentos que inició su registro de marca en el territorio nacional.

Según Economía y Negocios, el nombre apareció en los registros del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) luego de que el miércoles recién pasado se ingresara una solicitud de marca para la clase 35.

La empresa se centra en tiendas departamentales de descuento que ofrece moda y artículos para el hogar de marcas reconocidas a precios reducidos. Solo en país del norte se opera más de 1.300 tiendas y, a nivel global, cuenta con más de 5.200 puntos de venta en 10 países diferentes.

En el registro para la categoría se apunta a “servicios de tiendas de venta minorista; servicios de venta minorista prestados por los grandes almacenes; servicios de tiendas de venta minorista en línea; servicios de venta minorista prestados por centros comerciales en línea”.

Pero ojo, el documento ingresado no confirma del todo el arribo. “Como son compañías que planifican a largo plazo, se preocupan de proteger su propiedad industrial con anticipación, para que cuando decidan invertir, si es que lo hacen, no tengan problemas o riesgo de que la marca esté registrada por un tercero y tengan que negociar”, dijo al medio citado Rodrigo Albagli, socio y managing partner de la firma de abogados Albagli Zaliasnik /AZ.

“En varios casos, es la primera señal que las grandes compañías dan para un eventual proceso de expansión, sobre todo en aquellos que no operan bajo licencias, sino que lo hacen de forma directa o mediante la adquisición de un operador local como plataforma”, profundizó el experto.