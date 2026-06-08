El nuevo Fantasilandia fuera de Santiago toma forma: imágenes muestran cómo quedará su parque acuático en San Bernardo

Como ya es conocido, los días de Fantasilandia al interior del Parque O’Higgins están contados. El recinto de entretención, que se ha mantenido por más de cuatro décadas en la comuna de Santiago, se trasladará hasta San Bernardo.

Según informó la empresa en mayo, el lugar pausará su funcionamiento por cerca de un año durante el proceso de transición y la salida está programada para el verano de 2027.

Las nuevas coordenadas que tendrán que visitar los seguidores de la adrenalina serán en el sector de Lo Herrera, específicamente, a la altura del kilómetro 26,5 de la Autopista Central.

La idea es ambiciosa y muestra de eso es que el recinto también albergará un parque acuático para los días de calor. De hecho, recientemente se viralizó un video donde se muestra cómo avanza la construcción de este.

Las imágenes fueron difundidas en las redes sociales por la cuenta @Fantasilandia_SanBernando y muestran parte de los avances obtenidos al mes de mayo. En las imágenes se observa el desarrollo de toboganes de múltiples colores, además del armado de otras construcciones y trabajos de preparación del terreno.

Según los últimos datos revelados por los responsables, la inaguración del parque acuático está programa para diciembre de este año. En tanto, el parque de atracciones abriría sus puertas en algún punto de 2027.

De acuerdo con los antecedentes del proyecto ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el nuevo recinto de Fantasilandia albergará un total de 55 atracciones. Hasta el momento no se han observado el montaje de estas últimas.

El espacio total está compuesto por 27 hectáreas donde también se incluirán locales de comida y cine 4D.