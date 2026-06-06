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“Pedro Piscal” se impone en disputa legal y mantiene su marca frente a reclamo de Pedro Pascal

El emprendimiento chileno dedicado al pisco conservará su registro hasta 2033 luego de que los representantes del actor retiraran la demanda presentada ante Inapi.

Verónica Villalobos

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Santiago

Lo que comenzó como un juego de palabras durante una reunión entre amigos terminó convirtiéndose en una disputa de propiedad intelectual entre el emprendedor chileno David Herrera y los abogados del actor Pedro Pascal. Finalmente, la controversia concluyó con el desistimiento de la acción judicial que buscaba anular la marca “Pedro Piscal”.

El conflicto se originó luego que Herrera registrara en 2023 la marca asociada a un pisco producido en alianza con una pisquera del Valle del Elqui. Meses después, los representantes legales del actor argumentaron ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) que el nombre podía generar confusión entre los consumidores y aprovecharse de la notoriedad internacional de Pascal.

Sin embargo, la defensa del emprendedor optó por una estrategia activa, solicitando incluso que el actor declarara en el proceso. Según los abogados de Herrera, tras dos citaciones sin comparecencia, Inapi acogió una solicitud que tuvo por reconocidos determinados hechos planteados por la defensa. Días después, los representantes del intérprete retiraron la demanda.

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Con ello, la marca “Pedro Piscal” mantiene plena vigencia y podrá seguir siendo explotada comercialmente hasta 2033. Para David Herrera, el desenlace representa mucho más que una victoria legal. “Defender esta marca fue defender mi trabajo y mi futuro”, afirmó, destacando que el proyecto podrá retomar su desarrollo tras casi dos años de incertidumbre.

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