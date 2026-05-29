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Gigante del retail cerraría emblemática tienda en Chile: ya comenzaron los descuentos con todo medio de pago

La idea sería reubicarse en otro punto de la ciudad, no muy lejos del lugar original.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Kosamtu

La tienda Abcdin prepara el cierre de su emblemática sucursal ubicada en Barros Arana 817, en pleno centro de Concepción, para iniciar una nueva etapa bajo la marca ABC en otra dirección cercana.

Según informó Sabes.cl, el local se encuentra rematando artículos tecnológicos de exhibición antes de concretar su traslado. La promoción contempla un 30% de descuento en productos disponibles en sala, aunque no incluye artículos que permanecen embalados en caja.

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El cambio se enmarca en el proceso de reorganización iniciado tras la fusión de AD Retail S.A., matriz de Abcdin, con Empresas La Polar, concretada a fines de 2023.

Desde el año pasado, ambas marcas comenzaron un plan de cierre y ajuste de locales, motivado por criterios de eficiencia, costos de arriendo y cercanía entre sucursales.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por el portal web, las operaciones de la tienda se moverán al edificio de La Polar, ubicado en Barros Arana 469-499, a solo algunas cuadras de la actual ubicación.

La salida desde el tradicional edificio La Patria tendría como plazo máximo el 14 de junio. El inmueble fue diseñado en la década de 1960 por Larraín García-Moreno, Covarrubias y Swinburn, según registros de Historia Arquitectónica de Concepción citados por el mismo medio.

El traslado, eso sí, no incluiría a todos los trabajadores de la tienda. Cerca de 16 personas quedarían sin empleo, debido a que el modelo de contratación de Abcdin no sería compatible con el esquema de La Polar.

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