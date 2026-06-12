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Biministro Mas defiende validez del Censo 2024 pese a irregularidades detectadas por el INE: “No está en duda”

Sin embargo, el secretario de Estado apuntó contra la administración anterior por nuevos cuestionamientos administrativos.

Juan Castillo

Diana Copa

Agencia Uno

Agencia Uno

El biministro de Economía y Turismo, Daniel Mas, descartó que las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) pongan en duda los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024.

Consultado por los antecedentes conocidos sobre el proceso censal, la autoridad fue enfática. “De ninguna forma. El censo no está en duda”, afirmó.

Esto luego de que el órgano fiscalizador expusiera una serie de problemas administrativos durante las etapas de reclutamiento del operativo.

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Mas apunta a la administración anterior por nuevos cuestionamientos administrativos

La auditoría detectó que el INE incorporó a 16 personas con antecedentes penales vigentes por delitos como estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de estupefacientes. Además, el informe detalló la contratación de ciudadanos extranjeros sin permisos laborales en Chile, incluyendo un caso con orden vigente de expulsión administrativa.

En ese contexto, Mas también fue consultado por los dichos de la exministra del Interior Carolina Tohá, quien planteó eventuales responsabilidades políticas en el proceso y mencionó al exministro Nicolás Grau. La autoridad respondió que “ella es libre de hacer las declaraciones que estime conveniente”, pero recalcó que el actual Ejecutivo asumió ahora la responsabilidad de corregir materias pendientes.

“Fueron Gobierno, tuvieron su tiempo para poder hacer todos los cambios que estamos haciendo nosotros, y hoy día nos toca gobernar nosotros”, sostuvo el biministro.

Mas también abordó otro dictamen de Contraloría, esta vez vinculado a la Subsecretaría de Pesca, luego de que la Contraloría Regional de Valparaíso concluyera que una resolución dictada en 2025, durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, no se ajustó a derecho.

La medida había permitido la incorporación de cerca de 12 mil personas al Registro Pesquero Artesanal en pesquerías con restricciones de acceso, como jurel, jibia, reineta, merluza de cola, camarón nailon y langostinos.

Consultado sobre si se trataba de una ilegalidad o una falta administrativa, Mas endureció el tono. “Yo creo que es otra ilegalidad de la administración anterior, que parece ser que era un estilo de gobernar”, señaló.

De todos modos, aseguró que el Gobierno buscará aplicar el criterio legal con el menor impacto posible para los trabajadores del sector. “Vamos a hacer cumplir la ley, vamos a aplicarla de la forma que cause menos perjuicio para los pescadores”, indicó.

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