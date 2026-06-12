Contraloría invalida medida de Boric que permitió ampliar Registro Pesquero Artesanal

La Contraloría Regional de Valparaíso concluyó que una resolución dictada en 2025 por la Subsecretaría de Pesca durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric no se ajustó a derecho, al permitir la incorporación de miles de nuevos pescadores al Registro Pesquero Artesanal (RPA) en pesquerías que se encontraban bajo restricciones de acceso.

El pronunciamiento surgió tras presentaciones realizadas por la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) y organizaciones de pescadores artesanales, quienes cuestionaron la legalidad de la medida.

Agencia Uno / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

La resolución cuestionada abrió la posibilidad de inscripción para cerca de 12 mil personas en pesquerías como jurel, jibia, reineta, merluza de cola, camarón nailon y langostinos, entre otras especies.

Según recogió Emol, de acuerdo a lo expuesto por el órgano fiscalizador, la Subsecretaría de Pesca utilizó como fundamento la Ley de Fraccionamiento Pesquero, normativa que modificó la distribución de cuotas entre los sectores industrial y artesanal, pero que no facultaba la reapertura de registros cerrados ni la incorporación de nuevos actores a pesquerías consideradas en plena explotación. Además, , y advirtió la falta de respaldo técnico suficiente para sustentar la medida.

Tras el dictamen, la actual administración de la Subsecretaría de Pesca deberá informar en un plazo de 15 días hábiles las acciones adoptadas para regularizar la situación. El subsecretario Osvaldo Urrutia sostuvo que el informe confirma que la resolución generó expectativas en miles de pescadores sin contar con el sustento legal requerido y afirmó que la cartera cumplirá las instrucciones emanadas por Contraloría.

Desde Sonapesca valoraron la decisión del organismo fiscalizador y señalaron que ahora corresponde evaluar los efectos que la medida produjo durante el tiempo en que estuvo vigente. En paralelo, el fallo abre un nuevo capítulo en el debate sobre la implementación de la Ley de Fraccionamiento y el acceso a las principales pesquerías del país.