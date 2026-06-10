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INE sale al paso de la CGR: inicia sumario y denuncia ante el Ministerio Público a censistas con antecedentes penales

El organismo busca revertir y aclarar observaciones del ente fiscalizador que apuntan a fallas en los procedimientos.

Gonzalo Miranda

INE sale al paso de la CGR: inicia sumario y denuncia ante el Ministerio Público a censistas con antecedentes penales

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) se encuentra en el ojo del huracán tras recibir el informe final de la Contraloría General de la República (CGR).

La auditoría, iniciada a fines de 2024 y entregada formalmente al organismo el pasado 10 de marzo de 2026, arrojó serias irregularidades en el masivo proceso de contratación del Censo de Población y Vivienda 2024.

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Ante la gravedad de los hallazgos, el INE ordenó la instrucción inmediata de un sumario administrativo y presentó denuncias ante el Ministerio Público, activando una investigación penal.

El despliegue del Censo 2024 fue un hito que movilizó a más de 38.000 personas en 345 comunas. Sin embargo, la revisión de Contraloría encendió las alarmas en dos puntos críticos.

Se detectó la contratación de 16 censistas que contaban con antecedentes penales (equivalentes al 0,04% del total del personal en terreno). Sus casos ya están en manos de la Fiscalía.

El sumario interno también busca determinar las responsabilidades administrativas tras la contratación de 14 censistas extranjeros que no contaban con el permiso legal para trabajar en Chile (0,03% de las contrataciones).

Pelea de fondo: El INE pide reconsiderar el informe

Adicionalmente a las medidas disciplinarias, el INE ingresó el 18 de marzo de 2026 una solicitud de reconsideración legal ante la Contraloría.

El organismo técnico busca revertir y aclarar observaciones del ente fiscalizador que apuntan a fallas en los procedimientos de cobro de multas, arrendamientos y la falta de respaldos documentales de algunos censistas para ejercer sus labores.

A través de un comunicado oficial, el Instituto Nacional de Estadísticas aseguró estar ejecutando un control permanente de las medidas adoptadas y reportando de forma continua a la CGR.

Asimismo, desde el INE reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento permanente y continuo de sus procesos, la transparencia en su gestión y el uso responsable de los recursos públicos, en un proceso censal que, pese a los cuestionamientos administrativos, destacó por ser el primero en incorporar herramientas digitales y la modalidad en línea de forma transversal.

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