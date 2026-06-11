Tenía 25 años de historia: reportan el cierre definitivo de conocida heladería de la región Metropolitana

Recientemente, se dio a conocer el abrupto cierre de una conocida heladería de la región Metropolitana, la cual tenía 25 años de historia. Se trata de “Heladería Gloton” , local ubicado en Serafín Zamora 45, en la comuna de La Florida.

Los propios dueños de la heladería comunicaron la noticia por medio de sus redes sociales con un emotivo video.

“Cierro un ciclo de 25 años con ustedes, este local me dio alegrías, viví un estallido social y te defendí a muerte. Una pandemia y me las arreglé para no fallarle a mis clientes”, expresó el Wladimir Flores, dueño del local.

En esa misma línea, Flores sostuvo: “Sus historias las escuché y siempre intenté dar lo mejor de mí para ustedes”.

“Me voy con una pena enorme, pero volveré para ustedes. Gracias infinitas por su fidelidad y por siempre ser un lugar de encuentro familiar”, agregó.

A modo de cierre, el dueño de la Heladería Glotón manifestó que “no les digo adiós, pero sí un nos vemos pronto. Porque esto no será un pasito para atrás, pero un tremendo impulso para adelante. Los quiero mucho y nos vemos muy pronto”.

La noticia tomó por sorpresa a los usuarios en redes sociales. De hecho, entre los comentarios de la publicación, algunos mencionaron: “El glotón era lo máximo. Esos tremendos helados”, “yo crecí con ese local, los mejores helados por siempre” y “los mejores helados de La Florida”.