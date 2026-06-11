¿Completos mojados en Santiago? El local de la capital que trae el auténtico sabor de Talca a la RM

Los famosos completos mojados de Talca son, sin duda alguna, una de las preparaciones más clásicas de la gastronomía en la región del Maule.

Si bien la forma de preparar el completo al vapor es más común en la zona centro-sur del país, hay un local en pleno Santiago que trae el auténtico sabor de Talca a la capital.

Se trata del “Patito Talquino”, cafetería ubicada en Pedro de Valdivia 3395, en pleno corazón de Ñuñoa, en la región Metropolitana.

La usuaria @frannvalentina___ en TikTok subió un registro del recinto a su cuenta, en donde dijo que “yo como talquina agradezco tanto este dato”.

“La atención es muy buena, son muy amables los dueños y yo sé que varios santiaguinos tienen ese enigma de cómo son los completos a vapor. Así que vayan a sacarse la duda”, manifestó la usuaria.

Según expuso la joven del registro, en caso de que “no te gusten a vapor, los puedes pedir tostados, no importa, hay para todos los gustos”.

Tras una revisión de ADN.cl a la carta del “Patito Talquino”, se detectó que el completo tamaño “M” tiene un valor de $2.500, mientras que el completo “XL” cuesta $3.300.