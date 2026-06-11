“Claramente hubo errores”: La inesperada confesión de Carolina Tohá que encendió el debate por las deudas del CAE / Diego Martin

La ex ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), realizó este jueves una profunda autocrítica respecto a la gestión de la administración del ex presidente Gabriel Boric sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE), admitiendo públicamente que existieron falencias en el cumplimiento de una de las promesas emblemáticas de dicho periodo: la condonación de la deuda educativa.

Las declaraciones de la ex jefa de gabinete se dieron en el marco de la presentación de 'La montaña rusa. Crónica de una crisis y cómo se superó’, libro escrito por su pareja y ex ministro de Hacienda, Mario Marcel.

En la instancia, Tohá abordó la reciente controversia nacional gatillada por las acciones de cobro que la Tesorería General de la República ha ejecutado contra los deudores del sistema de financiamiento estudiantil.

“Claramente en el gobierno hubo errores en cómo se manejó esa promesa, es verdad”, reconoció abiertamente la ex secretaria de Estado al ser consultada por el compromiso de campaña que buscaba extinguir la deuda de arrastre de miles de profesionales y estudiantes del país.

Sin embargo, junto con asumir los desaciertos del Ejecutivo anterior, la militante del PPD apuntó de forma directa a la actual administración liderada por el Presidente José Antonio Kast, asegurando que si bien el Gobierno debe ejercer sus facultades estatales, los métodos empleados resultan cuestionables. “Está gobernando, entonces les toca cobrar, pero no pueden hacerlo de la manera en que lo están haciendo”, enfatizó.

En esa línea, Tohá instó a las fuerzas políticas a elevar el nivel técnico de la discusión para evitar repercusiones críticas en los patrimonios familiares. Afirmó que el debate nacional no puede reducirse exclusivamente a las dinámicas de recaudación y cobranza, sino que urge consensuar un mecanismo definitivo y sostenible en el tiempo para el financiamiento de la educación superior.

“Tenemos un desafío como país con el tema del CAE y ojalá lo empecemos a enfrentar de otra manera, porque en lugar de enfrentar juntos este problema y buscar una solución para hacerlo sostenible a futuro y encontrar una manera que se paguen las deudas que sea sostenible y evite casos dramáticos; eso requiere un tipo de conversación muy distinta a la que estamos viendo”, argumentó.

Finalmente, la ex ministra concluyó su intervención advirtiendo que la falta de acuerdos transversales en la materia bloquea el desarrollo general de las políticas públicas chilenas: “Así no se progresa ni en el CAE ni en nada”, cerró.