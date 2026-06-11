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Antonella Ríos criticó duramente a conocida periodista de espectáculos: “Tú me vendiste en un momento doloroso y delicado”

La actriz y panelista de Plan Perfecto aprovechó un momento de sinceridad para criticar a sus excompañeros de trabajo.

Nicolás Lara Córdova

Antonella Ríos criticó duramente a conocida periodista de espectáculos: “Tú me vendiste en un momento doloroso y delicado”

Este jueves, en el más reciente episodio de Plan Perfecto, Antonella Ríos criticó duramente a la periodista de espectáculos Paula Escobar y reveló detalles sobre su paso por el programa Que te lo digo.

La situación comenzó mientras en el espacio de Chilevisión comentaban los dichos de Escobar, quien recientemente reveló una supuesta infidelidad de Arturo Vidal con Faloon Larraguibel.

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“Hay veces que dicen que uno tiene que esperar el momento correcto para hablarle a la persona incorrecta”, comentó Ríos.

Paula Escobar, tú me vendiste en un momento doloroso y delicado para mí. Me palabreaste por interno para saber qué iba a hacer con Que te lo digo y quedarte finalmente ahí”, reveló.

Posteriormente, Antonella Ríos aseguró que Paula Escobar construyó una narrativa en su contra a raíz de un rumor que terminó perjudicándola laboralmente.

“Te defendí en Primer Plano en algún momento, incluso cuando estaba siendo entrevistada por Fran, y un día tú me traicionaste porque yo confié en ti”, afirmó.

Además, Ríos criticó duramente a su antiguo lugar de trabajo, argumentando que las fuentes que utilizan no son confiables.

“Tú sabes perfectamente que Que te lo digo hace pauta a partir de rumores que aparecen en YouTube y en los mensajes directos de Sergio Rojas, Luis Sandoval y en el tuyo. Así que, por favor, límpiate la boca cuando hables de Faloon Larraguibel, quien te desmintió, tal como lo hicimos yo y también Pancho Saavedra”, remató.

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