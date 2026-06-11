Las bajas de última hora que sacuden el Mundial 2026: ¡dos lesionados en una selección!

Ya comenzó el Mundial 2026 y grandes figuras se preparan para deslumbrar en las canchas de Estados Unidos, México y Canadá. En la previa se dieron a conocer las lesiones de Eder Militao, Rodrygo, Xavi Simons, entre otras figuras, quienes no podrán estar en esta Copa del Mundo. Ahora, se informaron nuevas bajas que impactan al mundo del fútbol.

Una de las selecciones más afectadas es Marruecos. Los africanos sufrieron dos bajas horas antes de debutar ante Brasil el sábado 18 de junio a las 18:00 horas. Se trata de Abde Ezzalzouli y Nayef Aguerd, por un esguince en la rodilla derecha y por problemas en la ingle, respectivamente.

A raíz de esto, el técnico Mohamed Ouahbi convocó de urgencia a Amine Sbaï y Marwane Saadane para completar la nómina mundialista. Sbaï viene de completar una temporada como extremo del Angers en la Ligue 1 de Francia. En cambio, Saadane realizó un gran año en el Al-Fateh de la Saudi Pro League.

Luego, durante la jornada de este jueves, la selección argentina confirmó una baja en la zona defensiva para el Mundial. Lucas Balerdi sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha en un entrenamiento con la albiceleste.

Debido a esto, el entrenador Lionel Scaloni llamó de inmediato a Marcos Senesi, una de las figuras argentinas que tiene un gran presente en Europa. El defensor central fue recientemente comprado por el Tottenham tras su gran rendimiento en el Bournemouth.

Otra selección que ha sufrido con las lesiones es Japón. Hace pocas horas, se informó que una de las principales figuras del equipo, Wataru Endo, jugador del Liverpool de Inglaterra y capitán de su país, no pudo trabajar con normalidad a raíz de una intervención quirúrgica que tuvo en el pie izquierdo a principios de año.

El técnico japonés, Hajime Moriyasu, anunció que su reemplazante será Shuto Machino, delantero del Borussia Mönchengladbach.