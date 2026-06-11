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Prisión preventiva para imputado extraditado desde Italia por homicidio ocurrido en Estación Central en 2025

La investigación permitió ubicar al acusado en Europa tras abandonar Chile. Se le atribuye participación en un crimen vinculado a una presunta disputa entre narcotraficantes.

Martín Neut

Formalización

Formalización / Lukas Solis

Un ciudadano chileno fue extraditado desde Italia y quedó en prisión preventiva por su presunta participación en el homicidio de un hombre de 41 años ocurrido en enero de 2025 en Estación Central.

El imputado llegó al país este jueves y fue formalizado por homicidio calificado y porte ilegal de arma de fuego. La investigación apunta a que el crimen se produjo en el contexto de una disputa entre integrantes de una organización vinculada al narcotráfico.

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Según los antecedentes del caso, la víctima recibió al menos cinco disparos el 12 de enero de 2025 en las cercanías de Avenida Las Rejas y falleció posteriormente debido a la gravedad de sus heridas.

“Miembro de una organización delictual”

La fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Carmen Gloria Guevara, señaló que el acusado habría actuado junto a otros sujetos que aún son investigados y precisó que la víctima “era también miembro de una organización delictual”.

Tras el crimen, el sospechoso abandonó Chile con destino a Europa. Guevara destacó que se realizó “una investigación bastante importante”, que incluyó testigos protegidos, interceptaciones telefónicas y trabajo de inteligencia de la PDI, lo que permitió ubicarlo en Italia y gestionar su extradición.

La persecutora agregó que la prisión preventiva fue decretada considerando los antecedentes de participación reunidos por el Ministerio Público y “la peligrosidad del sujeto en sí”, además de las gestiones nacionales e internacionales que permitieron concretar su captura.

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