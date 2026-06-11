Hombre es asesinado mientras caminaba por la vía pública en La Pintana: fue atacado con un disparo

Un hombre murió baleado durante las últimas horas en la población Santo Tomás, en la comuna de La Pintana, luego de ser atacado mientras caminaba por la vía pública.

Según los primeros antecedentes policiales, un desconocido le disparó y la víctima falleció en el mismo lugar, sin alcanzar a ser trasladada a un centro asistencial.

El caso está siendo investigado por la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, junto al Equipo ECOH del Ministerio Público, unidad especializada en crimen organizado y homicidios.

Las primeras diligencias apuntan a establecer la identidad de la víctima, la dinámica del ataque y la participación del responsable.

PDI indaga homicidio en La Pintana

El comisario Gonzalo Luján, de la Brigada de Homicidios Sur, explicó que el trabajo policial se realiza por instrucción de la Fiscalía ECOH. “Estamos en este momento en la comuna de La Pintana por instrucción de la fiscalía de ECOH, por el delito de homicidio a un sujeto adulto masculino sin identificar”, señaló.

El funcionario policial agregó que los equipos especializados se encuentran realizando peritajes en el sitio del suceso. “Nos encontramos trabajando con peritos del laboratorio de criminalística de la PDI, con la finalidad de establecer la identidad del sujeto”, indicó.

Respecto a las lesiones, Luján detalló que “la víctima presenta una herida a bala cervical con entrada y salida”.

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en el sector, se habría tratado de un ataque cometido por una sola persona. “Los testimonios que hemos podido obtener hasta el momento nos dan cuenta de un solo disparo y que se trataría, por lo pronto, de un solo sujeto, quien sería el victimario”, afirmó el comisario.

La policía continúa empadronando el área y levantando evidencia para determinar si el atacante actuó solo y cuál fue el motivo del homicidio. Hasta ahora, no se ha informado de personas detenidas por este crimen.