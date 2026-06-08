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VIDEO. “Espero que mi esposa no lo vea”: famoso hincha de los Knicks revela la millonaria oferta que recibió por sus entradas para las finales de la NBA

“¡Pude haber comprado toda la segunda fila!“, indicó Spike Lee en conversación con ESPN en la previa del tercer partido entre Knicks y Spurs.

Nicolás Lara Córdova

“Espero que mi esposa no lo vea”: famoso hincha de los Knicks revela la millonaria oferta que recibió por sus entradas para las finales de la NBA

Este lunes se disputó el tercer partido de las Finales de la NBA, donde los New York Knicks recibieron a los San Antonio Spurs en el Madison Square Garden.

Para este encuentro, la expectativa de los fanáticos locales era tan alta que se desató una verdadera euforia por conseguir entradas, cuyos precios alcanzaron cifras históricas y superaron los 7.000 dólares.

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Spike Lee es uno de los hinchas más reconocidos de los Knicks y, en una entrevista con ESPN, fue consultado sobre cuánto pagó por sus asientos junto a la cancha para este partido.

“¡No quiero saber! Leí una cifra, una cifra astronómica, y solo espero que mi esposa no lo vea”, comentó entre risas.

Luego, desde el panel le señalaron que, de haber vendido una de sus entradas, habría recuperado toda su inversión. Fue entonces cuando Lee reveló que recibió una oferta millonaria por uno de los boletos.

“La oferta bajó un poco, pero me ofrecieron medio millón de dólares”, contó entre risas, provocando el asombro de los panelistas de ESPN.

“¡Pude haber comprado toda la segunda fila!”, cerró.

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