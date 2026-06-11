;

“Mi esposa me necesita, yo debería estar con ella hoy...”: DT de O’Higgins se quiebra y conmueve con duro relato familiar

Lucas Bovaglio explicó la difícil situación que enfrenta con su familia y lamentó no poder estar cerca de su esposa. “Habíamos proyectado un futuro, pero ese futuro no va a poder ser”, comentó el técnico.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

Lucas Bovaglio, entrenador de O’Higgins, se sinceró en una reciente entrevista donde no solo habló de fútbol, sino también de su vida personal y de los retos que ha tenido que enfrentar junto a su familia.

En diálogo con TNT Sports, el técnico argentino confesó que los proyectos de vida que tenía con su esposa cambiaron radicalmente por diversos motivos, entre ellos, la situación de salud de su hija menor, quien tiene un diagnóstico de parálisis cerebral, el cual restringe su movilidad.

“Hace algunos años, a mi esposa y a mí nos cambió la vida de repente. Habíamos proyectado un futuro, pero ese futuro no va a poder ser. Por algunas circunstancias de salud, sobre todo de mi hija menor, Pía, nos ha cambiado la vida social”, señaló el DT del cuadro rancagüino.

En la misma línea, el estratega abordó los factores que le han impedido disfrutar de su familia. “Hace 7 años que no me voy de vacaciones con mi familia, porque no hemos tenido plata, por la pandemia, por mi trabajo, porque tengo que estar con el plantel y no me puedo ir. Tal vez, en un futuro podré disfrutar de mi familia, pero me perderé etapas y el tiempo no vuelve hacia atrás”, agregó.

Revisa también:

ADN

Durante la entrevista, el entrenador de O’Higgins se quebró al mencionar que su esposa lo necesita, pero su trabajo en el fútbol no le permite estar junto a ella. “Si hay alguien que realmente me necesita, es mi esposa; hoy yo debería estar con mi esposa y con mis hijas, pero soy el sostén de mi familia y tengo que trabajar”, comentó el DT, visiblemente emocionado.

“A mi mujer le tengo que levantar una estatua. Mi mujer es el ser más maravilloso que hay en la tierra. Yo no podría ejercer esta profesión con la tranquilidad que lo hago si no fuese por mi esposa”, aseguró.

Aun así, Bovaglio reconoció que no podría dedicarse a otra cosa, ya que el fútbol es su gran pasión. “Esto realmente me apasiona, me genera algo que otra actividad no me lo generaría. Mientras tanto voy a hacer esto, hasta que en algún momento tendré que estar con mi esposa y mis hijas”, concluyó.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad