“Mi esposa me necesita, yo debería estar con ella hoy...”: DT de O’Higgins se quiebra y conmueve con duro relato familiar

Lucas Bovaglio, entrenador de O’Higgins, se sinceró en una reciente entrevista donde no solo habló de fútbol, sino también de su vida personal y de los retos que ha tenido que enfrentar junto a su familia.

En diálogo con TNT Sports, el técnico argentino confesó que los proyectos de vida que tenía con su esposa cambiaron radicalmente por diversos motivos, entre ellos, la situación de salud de su hija menor, quien tiene un diagnóstico de parálisis cerebral, el cual restringe su movilidad.

“Hace algunos años, a mi esposa y a mí nos cambió la vida de repente. Habíamos proyectado un futuro, pero ese futuro no va a poder ser. Por algunas circunstancias de salud, sobre todo de mi hija menor, Pía, nos ha cambiado la vida social”, señaló el DT del cuadro rancagüino.

En la misma línea, el estratega abordó los factores que le han impedido disfrutar de su familia. “Hace 7 años que no me voy de vacaciones con mi familia, porque no hemos tenido plata, por la pandemia, por mi trabajo, porque tengo que estar con el plantel y no me puedo ir. Tal vez, en un futuro podré disfrutar de mi familia, pero me perderé etapas y el tiempo no vuelve hacia atrás”, agregó.

Durante la entrevista, el entrenador de O’Higgins se quebró al mencionar que su esposa lo necesita, pero su trabajo en el fútbol no le permite estar junto a ella. “Si hay alguien que realmente me necesita, es mi esposa; hoy yo debería estar con mi esposa y con mis hijas, pero soy el sostén de mi familia y tengo que trabajar”, comentó el DT, visiblemente emocionado.

“A mi mujer le tengo que levantar una estatua. Mi mujer es el ser más maravilloso que hay en la tierra. Yo no podría ejercer esta profesión con la tranquilidad que lo hago si no fuese por mi esposa”, aseguró.

Aun así, Bovaglio reconoció que no podría dedicarse a otra cosa, ya que el fútbol es su gran pasión. “Esto realmente me apasiona, me genera algo que otra actividad no me lo generaría. Mientras tanto voy a hacer esto, hasta que en algún momento tendré que estar con mi esposa y mis hijas”, concluyó.