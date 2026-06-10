“No me quita el sueño dirigir a un grande o ir a Europa; mi sueño es que mi hija algún día pueda caminar”

Lucas Bovaglio es uno de los técnicos con mejor presente en el fútbol chileno. Tras su paso por Palestino entre 2024 y 2025, el estratega argentino asumió la banca de O’Higgins a inicios del 2026 y rápidamente logró consolidar su trabajo.

Pese a ubicarse en el décimo lugar de la Liga de Primera, el equipo de Rancagua ha sido uno de los protagonistas del torneo y su buen rendimiento le permitió clasificar a los playoffs de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Boca Juniors.

En medio de su gran temporada, el entrenador de 47 años visitó el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports y entregó un sensible testimonio sobre su vida familiar, asegurando sus prioridades están por encima de cualquier logro deportivo.

Al ser consultado sobre la posibilidad de comandar en el futuro a la selección chilena, Bovaglio dio una respuesta aplastante: “Será que yo tengo sueños mucho más cortitos. Mis sueños son que Pía (su hija) pueda algún día caminar. Esos son mis sueños”.

“Yo no sueño muchas cosas raras, o que me quite el sueño trabajar en Europa o dirigir a un equipo grande de Argentina, yo quiero que mi hija sea independiente, recuperar el vínculo con mi esposa. Ganar un título con O’Higgins me gustaría, pero mis sueños son muchos más cortitos”, agregó el DT.

Cabe recordar que la hija de Lucas Bovaglio convive con un diagnóstico de parálisis cerebral que restringe su movilidad, obligándola a desplazarse de forma permanente en silla de ruedas. Esta condición médica ha marcado la dinámica familiar del entrenador y su esposa, quien se dedica a cuidarla las 24 horas del día.