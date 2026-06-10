Felipe Loyola habla en su regreso a Chile y deja esta reflexión de los amistosos: “Supimos sufrir a ratos”

La Roja concluyó su gira europea tras caer ante Portugal y vencer a la República Democrática del Congo. Luego de terminar el partido ante los africanos, los seleccionados regresaron a sus casas para dar inicio a sus vacaciones. Entre los que volvieron a Chile está Felipe Loyola, quien habló con ADN en su arribo al Aeropuerto de Santiago sobre los recientes amistosos.

“Sabíamos que nos enfrentábamos a selecciones de categoría mundial y el primer partido nos enfrentamos contra rivales muy fuertes técnicamente. Sabíamos que nos íbamos a defender más de la cuenta, que iba a ser difícil hacernos cargo de la pelota. Lo preparamos así por el nivel que tienen ellos y yo creo que que se mostraron cosas buenas. Supimos sufrir a rato. Lawrence (Vigouroux) hizo un partidazo”, comentó sobre el duelo ante Portugal.

“Después en el segundo partido jugamos bastante bien y dos golazos de mis compañeros (Lucas Cepeda y Matías Sepúlveda) nos dio la victoria”, añadió sobre la victoria ante el Congo.

Por otro lado, se dio el tiempo de elogiar a las nuevas incorporaciones a la Roja, quienes comandarán a la Selección en las clasificatorias para el Mundial 2030. En especial, destacó a Nils Reichmuth, el futbolista suizo-chileno que fue citado por primera vez por Nicolás Córdova a la selección chilena.

“Estamos muy contentos por la incorporación de Nils (Reichmuth). Siento que lo hizo muy bien, que se incorporó de muy buena forma al grupo, es un gran jugador. También, obviamente, por los jugadores jóvenes que se van sumando, como el caso de Diego Ulloa, de Agustín Arce, de Ian (Garguez) que no pudo estar, pero ya todos sabemos que están haciendo sus primeros pasos en la Selección. Contentos de que vengan a aportar con su grano de arena, que ganen experiencia y que sumen de todas formas”, afirmó Loyola.

Felipe Loyola, el interés de Boca Juniors y su predicción para el Mundial 2026

A raíz de su descenso con el Pisa de Italia, Felipe Loyola planea salir del club para tener un mayor desafío deportivo y seguir sumando minutos en cancha. Debido a esto, Boca Juniors se ha convertido en uno de los principales interesados para contar con los servicios del volante de 25 años.

“Ahora yo salgo de vacaciones, tengo mi cabeza en eso, en descansar. Terminé la temporada recién, así que mi cabeza está 100% preocupada ahora en descansar, en disfrutar mis vacaciones y después se verá lo que deparará el destino”, contó Loyola sobre su futuro.

Para cerrar, conversó sobre el Mundial 2026 y dio a conocer cuál es su principal candidato para coronarse campeón. “Hay muchas selecciones fuertes. Me gustaría que gane Portugal por Cristiano Ronaldo, obviamente. Siento que se lo merece, es un gran jugador”, señaló.