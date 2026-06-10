Periodista chileno denuncia graves amenazas de muerte: “La izquierda cancela al que no piensa como ellos”

Esta semana el periodista Víctor “Vito” Martínez, conocido por sus pasos por canales de televisión como La Red, ETC TV y Vía X, utilizó sus redes sociales para denunciar graves amenazas que recibe por interno.

“Estas son las amenazas de muerte que recibo por DM en Instagram a diario, solo por pensar, sentir o creer distinto que el resto”, dice la descripción del video compartido en la misma plataforma de Meta.

“La izquierda cancela al que no piense como ellos y llega hasta las amenazas”, sostuvo el streamer en el registro.

Uno de los mensajes que leyó Martínez dice: “(Para) el próximo estallido social vas a terminar como Mussolini, de patas para arriba junto a todas las ratas delincuentes y pedófilas de derecha y ultraderecha”.

“Yo simplemente estoy diciendo mi pensamiento, pero toda esta gente de izquierda te persigue, te cancela, te molesta por pensar distinto”, insistió en el clip.

“Denuncia”, le recomendó alguien en los comentarios. “Puros hue... sin huevos para decir lo mismo solos, en persona”, opinó otra voz.