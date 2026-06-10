;

Periodista chileno denuncia graves amenazas de muerte: “La izquierda cancela al que no piensa como ellos”

“Buena, bolsa de mierda...”, parte uno de los mensajes que le llegó por interno.

Javier Méndez

Periodista chileno denuncia graves amenazas de muerte: “La izquierda cancela al que no piensa como ellos”

Esta semana el periodista Víctor “Vito” Martínez, conocido por sus pasos por canales de televisión como La Red, ETC TV y Vía X, utilizó sus redes sociales para denunciar graves amenazas que recibe por interno.

Estas son las amenazas de muerte que recibo por DM en Instagram a diario, solo por pensar, sentir o creer distinto que el resto”, dice la descripción del video compartido en la misma plataforma de Meta.

“La izquierda cancela al que no piense como ellos y llega hasta las amenazas”, sostuvo el streamer en el registro.

Revisa también:

ADN

Uno de los mensajes que leyó Martínez dice: “(Para) el próximo estallido social vas a terminar como Mussolini, de patas para arriba junto a todas las ratas delincuentes y pedófilas de derecha y ultraderecha”.

“Yo simplemente estoy diciendo mi pensamiento, pero toda esta gente de izquierda te persigue, te cancela, te molesta por pensar distinto”, insistió en el clip.

“Denuncia”, le recomendó alguien en los comentarios. “Puros hue... sin huevos para decir lo mismo solos, en persona”, opinó otra voz.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad